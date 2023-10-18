​Президент «Барселоны» Лапорта тоже стал обвиняемым во взяточничестве

Так называемое «дело Негрейры» набирает обороты. Высший суд Каталонии сообщил о выдвижении обвинений в адрес действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Его подозревают во взяточничестве.

Ранее обвинения получили бывшие президенты «Барселоны» - Хосеп Бартомеу и Сандро Росель. Также статус обвиняемого имеет непосредственно каталонский клуб.

«Дело Негрейры» связано с платежами, которые «Барселона» делала бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Негрейре. В клубе утверждают, что платили за отчёты о судействе, а не за помощь.

​«Барселону» могут выгнать из Ла Лиги – клубу предъявлены обвинения