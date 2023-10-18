Полузащитник Карлос Солер недоволен количеством игрового времени в «ПСЖ». На этом фоне 26-летний футболист задумывается о возможной смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как сообщает TodoFichajes, Солер может вернуться в чемпионат Испании. Вести переговоры по этому футболисту готовы «Атлетико», «Реал Сосьедад» и даже «Барселона». Сумма январского трансфера Карлоса может составить в районе 20 миллионов евро. Действующий контракт игрока в Париже рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Ранее на родине Карлос Солер выступал за «Валенсию», воспитанником которой он и является.