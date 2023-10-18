«Реал» принял решение по нападающему Хоселу

Центральный нападающий Хоселу, выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», может перейти в «королевский» клуб на постоянной основе. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

По сведениям источника, руководство «сливочных» планирует выкупить футболиста у каталонского «Эспаньола». Арендный договор Хоселу с «Реалом» рассчитан до следующего лета. Опция выкупа в договоре составляет 1,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний нападающий провел девять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.