«Реал» решил продать звёздного бразильского нападающего

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс может быть продан. Руководство «королевского» клуба недовольно поведением звездного бразильца за пределами поля и готово рассмотреть предложения по футболисту, утверждает Tribal Football.

Испанский гранд может продать бразильца, трансферная стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, чтобы инвестировать эти деньги в приобретение Эрлинга Холанна или Килиана Мбаппе.

Родриго выступает за «Реал» с лета 2019 года, его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел девять матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

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