Беллингем: «Хочу провести в «Реале» 10-15 лет»

20-летний английский полузащитник Джуд Беллингем высказался касательно своего будущего в мадридском «Реале», ряды которого он пополнил летом текущего года.

«Реал» - это клуб, за который мне хотелось бы выступать ближайшие 10-15 лет. Мне очень нравится там находиться», - передает слова футболиста The Mirror.

Контракт Беллингема с «королевским» клубом рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Джуд принял участие в десяти поединках за мадридскую команду, записав себе в актив десять забитых мячей и три голевые передачи.