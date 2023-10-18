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Беллингем: «Хочу провести в «Реале» 10-15 лет»

18 Октября 2023 • 11:00 Комментировать

20-летний английский полузащитник Джуд Беллингем высказался касательно своего будущего в мадридском «Реале», ряды которого он пополнил летом текущего года.

«Реал» - это клуб, за который мне хотелось бы выступать ближайшие 10-15 лет. Мне очень нравится там находиться», - передает слова футболиста The Mirror.

Контракт Беллингема с «королевским» клубом рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Джуд принял участие в десяти поединках за мадридскую команду, записав себе в актив десять забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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