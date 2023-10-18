Месси сравнил сборную Аргентины с легендарной «Барселоной»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей национальной команде, проведя параллель с каталонской «Барселоной».

«Нынешняя сборная впечатляет, команда постоянно прогрессирует и становится лучше. Думаю, мы очень близки по уровню с той «Барселоной», которую считают лучшей в истории. Аргентина близка к этой команде благодаря своим успехам на Кубке Америки и чемпионате мира. У нас в составе есть много классных футболистов. Надеюсь, что мы продолжим свое движение вперед», - передает слова нападающего Mundo Deportivo.

Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале прошлогоднего мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию.