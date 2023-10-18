Нико Уильямс рискует не сыграть против «Барселоны»

Атакующий полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс получил повреждение мышц, об этом рапортуют журналисты газеты Marca. Футболист травмировался в расположении национальной сборной Испании.

Уильямс вернулся в расположение своего клуба и проходит курс реабилитации. В связи с травмой игрок вряд ли сможет помочь своей команде в ближайшем поединке.

Следующий матч коллектив из Бильбао проведет против каталонской «Барселоны». «Атлетик» примет «сине-гранатовых» на домашнем стадионе 22 октября.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Уильямс провел шесть поединков, в которых записал на свой счет две результативные передачи.