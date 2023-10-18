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Ракитич оценил игру Беллингема за «Реал»

18 Октября 2023 • 08:37 Комментировать

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением об игре атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Меня абсолютно не удивляет то, как Беллингем выступает за «Реал». Я играл против этого парня, а потому знаю, насколько он крут. Джуд перешел в команду, которая ему очень сильно подходит. Сейчас весь мир наслаждается его игрой. Но надеюсь, что в поединке с «Севильей» он немного сбавит обороты», - передает слова Ракитича RTVE.

В нынешнем сезоне Беллингем провел десять поединков за «королевский» клуб, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Иван Ракитич Джуд Беллингем
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