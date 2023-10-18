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Витор Роке: «Выбрал бы «Барселону», даже если бы другие клубы дали больше денег»

18 Октября 2023 • 08:15 Комментировать

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, права на которого прошлым летом приобрела каталонская «Барселона», высказался о трансфере в стан «сине-гранатовых».

«Я всегда верил, что буду играть за этот клуб. Это было моей давней мечтой. Даже если бы другие клубы предложили больше денег, я все равно выбрал бы «Барсу», - передает слова нападающего Mundo Deportivo.

Роке должен присоединиться к каталонскому коллективу в январе. Руководство «Барселоны» заплатило за трансфер Витора 30 миллионов евро. В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний бразилец выступает с апреля 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке
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