Витор Роке: «Выбрал бы «Барселону», даже если бы другие клубы дали больше денег»

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, права на которого прошлым летом приобрела каталонская «Барселона», высказался о трансфере в стан «сине-гранатовых».

«Я всегда верил, что буду играть за этот клуб. Это было моей давней мечтой. Даже если бы другие клубы предложили больше денег, я все равно выбрал бы «Барсу», - передает слова нападающего Mundo Deportivo.

Роке должен присоединиться к каталонскому коллективу в январе. Руководство «Барселоны» заплатило за трансфер Витора 30 миллионов евро. В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний бразилец выступает с апреля 2022 года.