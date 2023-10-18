Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гути: «Зидан стал бы идеальным сменщиком для Анчелотти»

18 Октября 2023 • 02:54 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути считает, что сменить Карло Анчелотти на посту наставника клуба должен его бывший футболист и бывший тренер - Зинедин Зидан. При этом сейчас Зидан в список потенциальных тренеров клуба не входит - его владелец Флорентино Перес выбирает среди других кандидатов.

- Я считаю Зинедина Зидана лучшим из возможных тренеров для «Реала». За заслуги. И не только за заслуги. Он просто идеален для этой команды. И Флорентино Перес знает это, - цитирует слова Гути итальянское новостное агентство ITASportPress.

Гути выступал за мадридский клуб с 1994 по 2010 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Хосе Мария Гути Гути
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
02:54 · Испания. Ла Лига
​Гути: «Зидан стал бы идеальным сменщиком для Анчелотти»
02:38 · Испания. Ла Лига
​Погибший футболист «Кордовы» мог умереть из-за неудачной попытки прокатиться на поезде «зацепером»
01:39 · Испания. Ла Лига
Дюгарри раскритиковал Кунде
17 Октября
23:21 · Испания. Ла Лига
​Ван Нистелрой опроверг слова Капелло про алкоголь в раздевалке «Реала»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес - один из кандидатов на замену Роберту Левандовски слухи
22:26 · Испания. Ла Лига
Александр Мостовой: Я бы однозначно попал в топ-100 игроков в истории Ла Лиги
22:05 · Испания. Ла Лига
Матеу Лаос может возглавить Испанскую федерацию футбола
19:33 · Италия. Серия А
​Капелло: «Кассано перед каждым матчем жрал картошку фри, я не мог этого терпеть» 1
18:19 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» продлил контракт с главным тренером официально
16:51 · Испания. Ла Лига
​Маркос Сенна: Нельзя сравнивать Беллингема с Зиданом
15:57 · Испания. Ла Лига
​Левандовски может покинуть «Барселону» - названа причина
15:41 · Германия. Бундеслига
​«Реалу» тоже интересен топ-игрок «Баварии»
15:26 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Беллингем, Винисиус и другие игроки «Реала» вернутся из своих сборных
13:52 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» интересен игрок сборной Украины
13:35 · Испания. Ла Лига
Кержаков ответил, был ли ошибкой его уход из «Севильи»
Все новости
Рекомендуем