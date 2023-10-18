​Гути: «Зидан стал бы идеальным сменщиком для Анчелотти»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути считает, что сменить Карло Анчелотти на посту наставника клуба должен его бывший футболист и бывший тренер - Зинедин Зидан. При этом сейчас Зидан в список потенциальных тренеров клуба не входит - его владелец Флорентино Перес выбирает среди других кандидатов.

- Я считаю Зинедина Зидана лучшим из возможных тренеров для «Реала». За заслуги. И не только за заслуги. Он просто идеален для этой команды. И Флорентино Перес знает это, - цитирует слова Гути итальянское новостное агентство ITASportPress.

Гути выступал за мадридский клуб с 1994 по 2010 год.