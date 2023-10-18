​Погибший футболист «Кордовы» мог умереть из-за неудачной попытки прокатиться на поезде «зацепером»

Появляются новые подробности гибели 18-летнего футболиста «Кордовы» Альваро Приеты, тело которого было обнаружено между двумя вагонами. Характер повреждений, а также степень разложения трупа говорят о том, что Альваро погиб еще в четверг, а причиной мог стать удар электрическим током.

Полиция выяснила, что игрок хотел уехать домой в Кордову на поезде, но не имел при себе билета, в связи с чем, возможно, попытался или попасть в поезд «зайцем», или проехаться на нем аки «зацепер».

В любом случае, в процессе обустройства «нелегалом» на поезде он, похоже, задел руками высоковольтные провода, после чего упал замертво между двух вагонов.

Сейчас полиция пытается раздобыть изображения с систем видеонаблюдения, чтобы точно понять, имела ли его гибель криминальный оттенок или нет.