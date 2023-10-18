Дюгарри раскритиковал Кунде

Бывший футболист французской сборной Кристоф Дюгарри отметил игру Жонатана Клосса в матче сборной Франции против Нидерландов, в связи с чем он теперь задается вопросом - а нужен ли вице-чемпионам мира защитник «Барселоны» Жюль Кунде?

- Как хорошо, что появился такой игрок, защитник, который умеет выходить в атаку. Как хорошо! Уже не мог терпеть эти пасы назад Кунде, это ужасно. Он даже до центра поля не мог сыграть. Как только получал мяч, отдавал его назад. Уже сил не было смотреть на это, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Кристоф Дюгарри выступал за сборную Франции с 1994 по 2002 год.