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​Ван Нистелрой опроверг слова Капелло про алкоголь в раздевалке «Реала»

17 Октября 2023 • 23:21 Комментировать

Фабио Капелло, бывший наставник российской сборной, дал интервью, в котором поведал о том, что в 2007 году, в последний год игры Роналдо за мадридский «Реал», алкоголь лился чуть ли не рекой прямо перед матчем.

Об этом, по словам Капелло, ему просигналил нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой. Однако он-то как раз сейчас поспешил опровергнуть слова Капелло:

- Хочу опровергнуть некоторые высказывания Фабио Капелло, хочу подчеркнуть, что я никогда не говорил ему о том, что в раздевалке «Реала» пахнет алкоголем. Это была очень профессиональная команда, - цитирует слова ван Нистелроя итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Руд Ван Нистелрой
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