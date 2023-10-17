​Ван Нистелрой опроверг слова Капелло про алкоголь в раздевалке «Реала»

Фабио Капелло, бывший наставник российской сборной, дал интервью, в котором поведал о том, что в 2007 году, в последний год игры Роналдо за мадридский «Реал», алкоголь лился чуть ли не рекой прямо перед матчем.

Об этом, по словам Капелло, ему просигналил нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой. Однако он-то как раз сейчас поспешил опровергнуть слова Капелло:

- Хочу опровергнуть некоторые высказывания Фабио Капелло, хочу подчеркнуть, что я никогда не говорил ему о том, что в раздевалке «Реала» пахнет алкоголем. Это была очень профессиональная команда, - цитирует слова ван Нистелроя итальянское новостное агентство ITASportPress.