Александр Мостовой: Я бы однозначно попал в топ-100 игроков в истории Ла Лиги

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что однозначно бы вошёл в топ-100 игроков в истории чемпионата Испании.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис попал в топ-100 лучших футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Мостовой, который выступал за «Сельту» и «Алавес», отметил, ЧТО Виктор Онопко и Валерий Карпин тоже могли бы оказаться в этом списке.

«По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет. Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», - добавил он в разговоре со Sport24.