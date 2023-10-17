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Чемпионат Испании. Ла Лига

Александр Мостовой: Я бы однозначно попал в топ-100 игроков в истории Ла Лиги

17 Октября 2023 • 22:26 Комментировать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что однозначно бы вошёл в топ-100 игроков в истории чемпионата Испании. 

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис попал в топ-100 лучших футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo. 

Мостовой, который выступал за «Сельту» и «Алавес», отметил, ЧТО Виктор Онопко и Валерий Карпин тоже могли бы оказаться в этом списке. 

«По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет. Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», - добавил он в разговоре со Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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