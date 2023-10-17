Матеу Лаос может возглавить Испанскую федерацию футбола

Бывший судья Антонио Матеу Лаос может стать новым руководителем Испанской федерации футбола после ухода Луиса Рубиалеса.

По информации Marca, именно известный в прошлом арбитр является фаворитом на вакантный пост. Сообщается, что Антонио имеет большую поддержку со стороны клубов, Ла Лиги и судейского корпуса. Также на выборе в пользу Матеу Лаоса может стать конфликт с бывшим президентом организации.

Напомним, что Антонио Матеу Лаос завершил судейскую карьеру в мае текущего года. Пост президента Испанской федерации футбола стал вакантен после скандального ухода Луиса Рубиалеса.