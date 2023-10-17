​Маркос Сенна: Нельзя сравнивать Беллингема с Зиданом

Бывший футболист сборной Испании Маркос Сенна отреагировал на сравнения Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом.

Отметим, что в десяти матчах после трансфера в «Реал» Беллингем записал на свой счёт десять голов и три голевых паса на партнёров.

«Эти сравнения глупы. Беллингем – всего лишь ребёнок, который только начал свои выступления в «Реале». Это правда, что он начал с отличными показателями. Это талант, который ознаменует эпоху, но сравнивать сейчас преждевременно. Зидан – легенда с великим наследием», - цитирует Беллингема AS.

Напомним, что летом Джуд Беллингем перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

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