Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Маркос Сенна: Нельзя сравнивать Беллингема с Зиданом

17 Октября 2023 • 16:51 Комментировать

Бывший футболист сборной Испании Маркос Сенна отреагировал на сравнения Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом.

Отметим, что в десяти матчах после трансфера в «Реал» Беллингем записал на свой счёт десять голов и три голевых паса на партнёров.

«Эти сравнения глупы. Беллингем – всего лишь ребёнок, который только начал свои выступления в «Реале». Это правда, что он начал с отличными показателями. Это талант, который ознаменует эпоху, но сравнивать сейчас преждевременно. Зидан – легенда с великим наследием», - цитирует Беллингема AS.

Напомним, что летом Джуд Беллингем перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

​Зидан сравнил работу тренера и футболиста

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Маркос Сенна Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
18:19 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» продлил контракт с главным тренером официально
16:51 · Испания. Ла Лига
​Маркос Сенна: Нельзя сравнивать Беллингема с Зиданом
15:57 · Испания. Ла Лига
​Левандовски может покинуть «Барселону» - названа причина
15:41 · Германия. Бундеслига
​«Реалу» тоже интересен топ-игрок «Баварии»
15:26 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Беллингем, Винисиус и другие игроки «Реала» вернутся из своих сборных
13:52 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» интересен игрок сборной Украины
13:35 · Испания. Ла Лига
Кержаков ответил, был ли ошибкой его уход из «Севильи»
13:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал», «Челси» и «Арсенал» нацелены на топ-форварда слухи
13:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит новый трансфер
12:33 · Испания. Ла Лига
Деку высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
11:35 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала»: Мбаппе? Никогда раньше не слышал о нём
11:29 · Испания. Ла Лига
Футболиста клуба Ла Лиги признали виновным в нападении на человека
08:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Педри вернётся в состав «Барселоны»
08:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Тонали и Фаджоли нуждаются в лечении»
02:58 · Англия. Чемпионшип
В «Реале» может появиться второй Беллингем слухи
Все новости
Рекомендуем