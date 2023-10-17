​Левандовски может покинуть «Барселону» - названа причина

Спортивный директор «Барселоны» Деку планирует провести переговоры с Робертом Левандовски. Дело в том, что заработная плата поляка по действующему контракту с годами увеличивается. Чтобы улучшить ситуацию с финансовым fair play, каталонскому клубу нужно искать решение. Об этом рассказывает Barcacentre со ссылкой на издание Sport.

По данным источника, уход Левандовски из «Барселоны» исключать нельзя – интерес к 35-летнему поляку из Саудовской Аравии сохраняется.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл 10 матчей, которых забил шесть голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.