Кержаков ответил, был ли ошибкой его уход из «Севильи»

Бывший форвард сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о том, был ли ошибкой его уход из испанской «Севильи».

«Стал бы я там когда-нибудь чемпионом? Не знаю. А так после этого выиграл со своим родным клубом три чемпионства. И, надеюсь, расплатился сполна за то, что дал мне «Зенит». И счастлив», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год, после чего перешел в московское «Динамо», а затем вернулся в «Зенит».

В настоящий момент Александр является главным тренером сербского «Спартака».