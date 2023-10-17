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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готовит новый трансфер

17 Октября 2023 • 13:17 Комментировать

Фланговый защитник «Мальорки» Пабло Маффео находится в списке трансферных желаний каталонской «Барселоны», об этом рапортует Todofichajes.

«Сине-гранатовые» подыскивают усиление на правую бровку, и кандидатура Маффео считается приоритетной для действующего чемпиона Ла Лиги. Сумма потенциального трансфера 26-летнего защитника может составить восемь миллионов евро. Действующий контракт Пабло с «Мальоркой» рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Маффео принял участие в семи поединках, в которых получил желтую карточку и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Пабло Маффео трансферы футбола - лето 2024
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