«Барселона» готовит новый трансфер

Фланговый защитник «Мальорки» Пабло Маффео находится в списке трансферных желаний каталонской «Барселоны», об этом рапортует Todofichajes.

«Сине-гранатовые» подыскивают усиление на правую бровку, и кандидатура Маффео считается приоритетной для действующего чемпиона Ла Лиги. Сумма потенциального трансфера 26-летнего защитника может составить восемь миллионов евро. Действующий контракт Пабло с «Мальоркой» рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Маффео принял участие в семи поединках, в которых получил желтую карточку и один раз был удален с поля.