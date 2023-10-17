Деку высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем в команде Жоау Канселу и Жоау Фелиша. Напомним, оба футболиста выступают за каталонский клуб на правах аренды.

«Мы наслаждаемся их вкладом в команду, они оба нам очень помогают. Пока слишком рано говорить о переговорах с «Манчестер Сити» или «Атлетико». Посмотрим, что будет», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Канселу принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной голевой передачи. На счету Фелиша восемь игр в текущей кампании, три гола и три ассиста.

Трансферная стоимость обоих футболистов оценивается в 50 миллионов евро.