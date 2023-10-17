Футболиста клуба Ла Лиги признали виновным в нападении на человека

Полузащитник испанского «Кадиса» Дарвин Мачис был признан виновным в нападении на человека и нанесении ему телесных повреждений. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Дарвин вместе со своими друзьями избил нового ухажера своей бывшей жены. За это пострадавшая сторона подала на футболиста в суд. Согласно вердикту судьи, Мачиса наказали штрафом в размере 9,6 тысячи евро. Также ему запретили приближаться к экс-супруге и ее партнеру ближе чем на 100 метров.

В нынешнем сезоне Дарвин принял участие в восьми поединках. 30-летний венесуэльский вингер отметился двумя забитыми мячами.