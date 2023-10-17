«Реал» выбрал неожиданную альтернативу Мбаппе

Мадридский «Реал» продолжает рассматривать кандидатуры нападающий на случай срыва трансфера Килиана Мбаппе.

Согласно сообщениям журналистов Defensa Central, в сферу интересов «королевского» клуба попал центрфорвард «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль. Источник подчеркивает, что 26-летний испанец является вторым выбором «сливочных» после Мбаппе.

Оярсабаль выступает за «Реал Сосьедад» с января 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

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