Стало известно, когда Педри вернётся в состав «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри вернется на поле не раньше чем через неделю, об этом рапортуют журналисты AS.

20-летний футболист до сих пор восстанавливается после травмы бедра, которую получил в конце августа. Ожидается, что перспективный футболист может восстановиться к поединку групповой стадии Лиги чемпионов против украинского «Шахтёра». Эта встреча состоится 25 октября.

Добавим, что 28 октября «Барселону» ждет важнейший матч в Ла Лиге против мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал всего в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом.