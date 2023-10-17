Анчелотти: «Тонали и Фаджоли нуждаются в лечении»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увлечение Сандро Тонали и Николо Фаджоли ставками на спорт.

«Они совершили серьезную ошибку, эти парни не в порядке, им необходима помощь. Увлечение азартными играми – это болезнь. Они забыли четкое правило, которое гласит, что делать ставки запрещено. Все просто. Тот, кто предан своему делу, прекрасно понимает это правило», - передает слова итальянского специалиста AS.

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 балла. Ближайший поединок подопечные Анчелотти проведут на выезде против «Севильи».