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​Капелло рассказал, почему выгнал Роналдо из «Реала»

17 Октября 2023 • 02:50 Комментировать

Бывший наставник российской сборной и мадридского «Реала» Фабио Капелло рассказал о том, почему в 2007 году решил выгнать из клуба бразильца Роналдо, который перед этим провел в клубе целых пять лет. По словам Капелло, ему надоели выходки бразильца и его лишний вес.

- В феврале 2007 года я решил выгнать его, потому что ему нравилось устраивать вечеринки и вовлекать в них других игроков. Как-то ван Нистелрой сказал мне, что в раздевалке пахнет алкоголем, и это оказалось правдой. Роналду весил к тому моменту 94 килограмма. Когда его покупали, в 2002, он весил 82, и я требовал от него похудеть. Вместо этого он потолстел, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Фабио Капелло
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