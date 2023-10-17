Деку: «Барселона» не хотела расставаться с некоторыми из ушедших игроков»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мыслями о работе клуба в летнее трансферное окно.

Минувшим летом команду покинули Усман Дембеле («ПСЖ»), Франк Кесси («Аль-Ахли»), Нико («Порту»), Абде Эззалзули («Бетис»), Серхио Бускетс и Жорди Альба (оба – «Интер Майами»), также ряду игроков, включая Ансу Фати («Брайтон»), было позволено уйти в аренду.

«Мы планировали сохранить в своём составе больше футболистов, но многие из них хотели чаще выходить на поле, поэтому мы решили позволить им уйти. Я доволен тем, как сейчас выглядит наша команда», – рассказал в интервью Mundo Deportivo Деку.