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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку: «Барселона» не хотела расставаться с некоторыми из ушедших игроков»

17 Октября 2023 • 02:19 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мыслями о работе клуба в летнее трансферное окно.

Минувшим летом команду покинули Усман Дембеле («ПСЖ»), Франк Кесси («Аль-Ахли»), Нико («Порту»), Абде Эззалзули («Бетис»), Серхио Бускетс и Жорди Альба (оба – «Интер Майами»), также ряду игроков, включая Ансу Фати («Брайтон»), было позволено уйти в аренду.

«Мы планировали сохранить в своём составе больше футболистов, но многие из них хотели чаще выходить на поле, поэтому мы решили позволить им уйти. Я доволен тем, как сейчас выглядит наша команда», – рассказал в интервью Mundo Deportivo Деку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку трансферы футбола - лето 2023
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