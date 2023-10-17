Деку: «Роке готов играть за «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что думает о будущем новичке команды Виторе Роке.

18-летний футболист был куплен каталонским клубом у бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В «Барселоне» надеются, что юный форвард усилит команду Хави Эрнандеса уже в январе, однако из-за финансовых трудностей с этим, вероятно, придётся подождать до завершения сезона.

Недавно Деку встретился с Роке, получившим серьёзную травму. По словам португальца, вундеркинд способен справиться с трудностями: «Витор совсем молод, но у него очень сильный характер. Он готов к выступлению за «Барселону», – цитирует Mundo Deportivo Деку.