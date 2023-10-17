​Дани Алвес готов сотрудничать с испанской юстицией ради сокращения срока

Уже очевидно, что доказать свою невиновность в изнасиловании бывшему игроку «Севильи», «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвесу не удастся. От него отвернулась супруга, и сейчас Дани явно отчаялся - как сообщает издание El Espanol, Алвес готов пойти на некое сотрудничество со следствием, если это поможет сократить срок - об его полной отмене речь уже, естественно, не идет.

Он работает с новым адвокатом, фамилия которого может вселить оптимизм в тех, кто сочувствует бразильцу - Инес Гвардиола специализируется на таких случаях, связанных с сексуальным насилием. Именно она посоветовала ему изменить тактику - а Гвардиола, как известно, плохого никогда не посоветует.

Это означает, что ему придется признать свое преступление, а затем пытаться договориться с пострадавшей о компенсации. И только в таком случае для бразильца может появиться перспектива сокращения тюремного срока.