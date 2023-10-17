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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пропавшего игрока «Кордовы» обнаружили мёртвым в вагоне

17 Октября 2023 • 01:25 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что в Испании вовсю ищут пропавшего 18-летнего игрока «Кордовы». И вот его обнаружили - к сожалению, мертвым. Страшная находка была сделана в вагоне поезда, причем сделали это не полицейские, а журналист испанского телевидения. Другие подробности пока что не сообщаются - они должны появиться позже. Пока же можно сказать, что 18-летний Альваро Прието, увы, уже точно не сыграет в футболке «Кордовы».

В своей истории «Кордова» провела в высшей лиге испанского футбола девять сезонов. В последний раз это было в сезоне 2014/2015, но по его итогам команда заняла последнее место и вновь опустилась. Сейчас клуб играет в Терцере - третьей по силе испанской лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Кордова Альваро Прието
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