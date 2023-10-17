Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, на правах аренды выступающий за «Барселону», в будущем может переехать в Каталонию на постоянной основе.

Португальский футболист неоднократно признавался, что счастлив в «Барселоне», а в клубе довольны игрой форварда. Стороны настроены на долгосрочное сотрудничество, однако финансовые трудности каталонского гранда значительно осложняют ситуацию.

По обновлённым данным Sport, в настоящий момент существует два сценария, при котором трансфер Фелиша может состояться: «Атлетико» готов продать игрока следующим летом за 80 млн евро с распределением платежа на три части (чуть более 25 млн евро за раз), также возможна повторная аренда с последующим выкупом за 40 млн в 2025 году.