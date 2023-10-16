Ферран Торрес: «Прошлый сезон – очень тяжёлый для меня, но сейчас я считаю его лучшим в жизни»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес признался, что пересмотрел своё отношения к неудачам.

23-летний игрок часто подвергался критике в прошлой кампании. Считалось, что «Барселона» готова расстаться с испанцем, однако тот остался и сумел убедить Хави Эрнандеса в своей пригодности.

«Прошлый сезон был для меня очень тяжёлым, но сейчас я считаю его лучшим в жизни. Тот период помог мне стать тем Ферраном, которым я являюсь теперь. Ты растёшь, когда сталкиваешься с жизненными трудностями», – поведал в интервью El Hormiguero Торрес, забившего четыре гола в десяти матчах за «Барселону» в текущем сезоне.