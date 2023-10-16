Деку обеспокоен травмой Витора Роке

Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с Витором Роке.

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе», уже купленный «Барселоной», получил повреждение, из-за которого может пропустить несколько месяцев. По информации Mundo Deportivo, в понедельник Деку встретился с 18-летним игроком в Бразилии, а также обсудил ситуацию с представителями «Атлетико Паранаэнсе». Спортивный директор каталонского гранда обеспокоен травмой Роке, но по-прежнему рассчитывает, что футболист пополнит ряды команды Хави Эрнандеса уже в январе.

Напомним, что сумма трансфера Витора Роке в «Барселону» оценивается в 40 млн евро.