Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не сможет помочь своей команде в матче против мадридского «Реала». Об этом рассказывает журналистка Элена Кондис.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может принять участие в «эль класико».

В текущем сезоне де Йонг провел семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Встреча «Барселоны» и «Реала» состоится 28 октября. Старт поединка 11-го тура чемпионата Испании запланирован на 17:15 по столичному времени.

На данный момент «сине-гранатовые» занимают третье место в Ла Лиге, набрав 21 очко в девяти играх.