«Эти вещи больше не удивляют» — реакция «Барселоны» на сокращение дисквалификации Начо

В «Барселоне» отреагировали на решение апелляционного комитета, который сократил дисквалификацию защитника «Реала» Начо Фернандеса до двух матчей.

Как стало известно Diario As, в раздевалке каталонского клуба была относительно спокойная реакция на данную новость. Однако один из представителей клуба отметил, что такие вещи уже давно не удивляют «Барселону».

Стоит сказать, что изначально Начо отстранили на три игры за грубый фол в матче с «Жироной». Таким образом, защитник должен был пропустить «эль класико», которое пройдет в конце октября. Однако после сокращения дисквалификации Начо сможет помочь своей команде в игре против «сине-гранатовых».

Матч «Барселона» - «Реал» состоится 28 октября в рамках 11-го тура чемпионата Испании.