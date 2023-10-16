​«Атлетико» не будет поднимать предложение Эрмосо

«Атлетико» пытается продлить контракт с защитником Марио Эрмосо. Впрочем, после того, как на горизонте нарисовался «Аль-Наср», переговорный процесс застопорился. Конечно, мадридскому клубу сложно конкурировать с саудовцами в финансовом плане.

Как сообщает TodoFichajes, «Атлетико» через директора проинформировал Эрмосо о том, что предложение по новому контракту повышаться не будет. Теперь решение должен принять сам 28-летний футболист.

Действующий контракт Марио Эрмосо рассчитан до конца сезона 2023/2024. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 20 миллионов евро.