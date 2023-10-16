​Дисквалификация сокращена - Начо сможет сыграть с «Барселоной» в «эль класико»

Защитник «Реала» Начо Фернандес в начале октября получил трёхматчевую дисквалификацию за безумный фол в игре против «Жироны». Апелляционный комитет сократил наказание Начо до двух игр, о чём рассказывает El Partidazo de COPE. Таким образом, защитник сможет сыграть за «Реал» в «эль класико» против «Барселоны».

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт в субботу, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги (24 очка), а «Барселона» - третье (21 очко).