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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дисквалификация сокращена - Начо сможет сыграть с «Барселоной» в «эль класико»

16 Октября 2023 • 16:18 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
28.10 17:15

Защитник «Реала» Начо Фернандес в начале октября получил трёхматчевую дисквалификацию за безумный фол в игре против «Жироны». Апелляционный комитет сократил наказание Начо до двух игр, о чём рассказывает El Partidazo de COPE. Таким образом, защитник сможет сыграть за «Реал» в «эль класико» против «Барселоны».

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт в субботу, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги (24 очка), а «Барселона» - третье (21 очко).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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