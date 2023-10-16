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Гюлер близок к дебюту за «Реал»

16 Октября 2023 • 13:33 Комментировать

Полузащитник Арда Гюлер восстановился после травмы и готов дебютировать за мадридский «Реал», об этом рапортуют журналисты AS.

Полузащитник уже занимается в общей группе «королевского» клуба и готовится к поединку против «Севильи». Встреча состоится в субботу, 21 октября.

18-летний турок пополнил ряды «Реала» в летнее трансферное окно, перебравшись из стамбульского «Фенербахче» за 20 миллионов евро. Арда заключил с мадридским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.

Матч «Севилья» - «Реал» состоится в субботу, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Арда Гюлер
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