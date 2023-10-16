​18-летний игрок «Кордовы» пропал - его не находят уже четыре дня

В Испании традиционно бурно празднуют день 12 октября - это дата открытия Америки, и для Испании это большой праздник и по сей день. Однако в этом году праздник оказался омрачен странностью - пропал футболист, 18-летний игрок «Кордовы».

Годовщину открытия Америки Альваро Прието решил отметить в Севилье, а в пятницу утром вернуться на поезде в Кордову, но с четверга никто о нем ничего не слышал. Его видели в Севилье одетым в бежевые брюки и зеленую рубашку, но теперь телефон выключен, игрок на связь не выходит.

К поискам приступила не только полиция города, но и администрация клуба - и даже не «Кордовы», а «Севильи».