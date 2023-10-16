Захарян готов сыграть против «Мальорки»

В пресс-службе испанского «Реал Сосьедада» рассказали о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Отмечается, что игрок без проблем работает в общей группе.

«Здоровью футболиста ничего не угрожает — Арсен чувствует себя отлично! Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с «Мальоркой», - приводит слова пресс-службы Sport24.

20-летний футболист четыре раза появлялся на поле в составе «Реал Сосьедада» в этом сезоне, проведя в общей сложности 60 минут.

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой» состоится в субботу, 21 октября.