Аргентинский полузащитник Алан Варела, правами на которого владеет «Порту», имеет вариант трудоустройства в испанском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 22-летнего южноамериканца заинтересован главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес. «Сине-гранатовые» рассчитывают оформить переход Варелы в зимнее трансферное окно.

Контракт Алана с «драконами» рассчитан до 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Варела провел пять матчей и получил две желтые карточки.