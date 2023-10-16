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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави нашёл нового полузащитника для «Барселоны» слухи

16 Октября 2023 • 10:52 Комментировать

Аргентинский полузащитник Алан Варела, правами на которого владеет «Порту», имеет вариант трудоустройства в испанском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 22-летнего южноамериканца заинтересован главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес. «Сине-гранатовые» рассчитывают оформить переход Варелы в зимнее трансферное окно.

Контракт Алана с «драконами» рассчитан до 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Варела провел пять матчей и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Хави Эрнандес Алан Варела
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