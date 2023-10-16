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Деку: «Мы ещё не говорили с де Йонгом о продлении контракта, но он нравится клубу»

16 Октября 2023 • 10:46 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем полузащитника «сине-гранатовых» Френки де Йонга.

Напомним, действующий контракт 26-летнего нидерландца с испанским клубом рассчитан до середины 2026 года. По словам Деку, «Барселона» ценит де Йонга, однако пока вопрос о продлении соглашения не обсуждался.  

«Мы ещё не говорили с Френки о продлении контракта. Френки нравится клубу, как и Педри, Араухо, Гави, Гюндоган. Это игроки, которые могут пробыть в клубе ещё много лет», — цитирует Деку Mundo Deportivo.

В текущем сезоне де Йонг провёл за «Барселону» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета каталонского клуба футболист защищает с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Френки де Йонг
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