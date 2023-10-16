«Севилья» хочет арендовать игрока «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас может перебраться в другой испанский коллектив. Согласно данным журналистов Todofichajes, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована «Севилья».

Андалусийский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Трансферная стоимость Браима оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт со «сливочными» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Диас провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за «Милан».