В «Барселоне» рассказали, будут ли зимние трансферы

Футбольный функционер Деку, который занимает пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказался о возможных трансферах грядущей зимой.

«Нам будет непросто подписать новых игроков в январское трансферное окно. Мы всегда будем наготове, если появится реальная возможность, однако, как мне кажется, это маловероятно», - передает слова спортивного директора «сине-гранатовых» Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко после девяти туров и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Хави Эрнандеса на домашнем стадионе примут «Атлетик» Бильбао.