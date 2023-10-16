Ибрагимович вспомнил о трансфере в «Барселону»

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович вспомнил о своем переходе в каталонскую «Барселону».

«Трансфер в «Барсу» был мечтой каждого футболиста в то время. Первые полгода были неплохими, однако затем настроение кардинально изменилось. Там я пережил не самое лучшее время, тренер хотел избавиться от меня любой ценой. Затем я встретился с Галлиани, и он убедил меня присоединиться к «Милану», - передает слова Златана инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что Ибрагимович являлся игроком «Барселоны» с 2009 по 2011 год. В чемпионате Испании швед провел 29 матчей и забил 16 голов.