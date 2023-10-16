Лескотт назвал лучшего игрока мира - это не Месси

Экс-футболист сборной Англии Джолеон Лескотт поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингем – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он является лучшим футболистом мира в настоящий момент. Джуд оказывает огромное влияние на игру «Реала». На этого парня можно равняться и восхищаться им», - передает слова Джолеона таблоид Daily Mail.

Беллингем присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно, перебравшись из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний англичанин провел десять матчей за «сливочных», записав на свой счет десять голов и три ассиста.