Модрич провёл 1000-й матч в профессиональной карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич достиг отметки в 1000 сыгранных матчей.

Юбилейным для 38-летнего футболиста стал воскресный поединок за сборную Хорватии против Уэльса, докладывает Madrid Xtra. Звёздный хавбек вышел в стартовом составе, но не помог «шашечным» избежать поражения (1:2).

В активе Модрича 830 матчей на клубном уровне, в цветах сборной игрок провёл 170 встреч. Наибольшее количество поединков обладатель «Золотого мяча» – 2018 отыграл за мадридский «Реал» (497), которому принадлежит с 2012 года. До переезда в Испанию Лука представлял «Тоттенхэм» и «Динамо» Загреб.