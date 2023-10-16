Диего: «Атлетико» изменил свой стиль, но сохранил уровень»

Бывший бразильский полузащитник Диего Рибас да Кунья высказался о нынешнем уровне мадридского «Атлетико».

Известный экс-игрок сборной Бразилии, завершивший карьеру в конце прошлого года, признался, что активно следит за успехами коллектива Диего Симеоне.

«Я смотрю матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов, стараюсь не упускать возможность посмотреть на игру «Атлетико». Я вижу, что команда всегда конкурентоспособна. Симеоне, как и обычно, удалось найти правильный баланс. Очень трудно оставаться на высоте на протяжении стольких лет, ведь в составе произошло столько изменений – только Коке и Хименес никуда не уходили. «Атлетико» изменил стиль, но сохранил свой уровень», – цитируют испанские СМИ бразильца, в своё время поигравшего за «матрасников».