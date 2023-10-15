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Фелиш намерен остаться в «Барселоне» – он не будет рассматривать предложения от других клубов слухи

15 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
21.10 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, защищающий цвета «Барселоны» на правах аренды, определился со своим будущим.

Аренда португальца рассчитана до конца текущего сезона, однако игрок твёрдо решил связать своё будущее с каталонским клубом. Как отмечают испанские издания, следующим летом форвард не будет рассматривать какие-либо другие предложения – он не уступит, пока «Атлетико» не продаст его «сине-гранатовым». Ещё одним возможным сценарием, как известно, считается повторная аренда.

Трансферная стоимость Жоау Фелиша оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024
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