Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, защищающий цвета «Барселоны» на правах аренды, определился со своим будущим.

Аренда португальца рассчитана до конца текущего сезона, однако игрок твёрдо решил связать своё будущее с каталонским клубом. Как отмечают испанские издания, следующим летом форвард не будет рассматривать какие-либо другие предложения – он не уступит, пока «Атлетико» не продаст его «сине-гранатовым». Ещё одним возможным сценарием, как известно, считается повторная аренда.

Трансферная стоимость Жоау Фелиша оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2029 года.