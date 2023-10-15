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«Интер Майами» намерен подписать игрока «Барселоны» в январе слухи

15 Октября 2023 • 22:57 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

«Интер Майами» планирует пригласить в свои ряды ещё одну значимую для «Барселоны» фигуру.

Капитан каталонского клуба Серхи Роберто, как неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона, с высокой вероятностью уйдёт в следующем году – его контракт, рассчитанный до конца июня, вряд ли будет продлён. По информации Marca, защитник может покинуть «Барселону» в январе: в подписании 31-летнего испанца заинтересован американский «Интер Майами», в составе которого уже выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Серхи Роберто принял участие в шести матчах «сине-гранатовых» в нынешней кампании. В общей сложности в активе футболиста 17 голов и 40 ассистов в 355 поединках за «Барселону».

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