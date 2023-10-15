​Симеоне хочет видеть в «Атлетико» игрока «ПСЖ»

Мадридский «Атлетико» изучает трансферный рынок, держа в уме возможный уход из клуба Родриго де Пауля. Как сообщает TodoFichajes, на радаре «матрасников» находится Фабиан Руис из «ПСЖ». Видеть этого футболиста в своей команде хочет рулевой мадридской команды Диего Симеоне.

Отмечается, что Руис не является твёрдым игроком основы «ПСЖ», и смена клуба может его интересовать, учитывая приближающийся чемпионат Европы.

Фабиану Руису 27 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 32 миллиона евро.

«Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.